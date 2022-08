Fiocco rosa in casa Reggina: auguri a papà Laribi per la nascita di Ginevra

23 Agosto 2022 14:04

Fiocco rosa in casa Reggina, come annunciato dallo stesso club attraverso un aggiornamento social: è nata infatti Ginevra Laribi, figlia di papà Karim e di mamma Federica. Post tempestato ovviamente di messaggi di auguri da parte dei tifosi amaranto, a cui si unisce pure tutta la redazione di StrettoWeb, anche se il giocatore è già fuori dai piani della società e attende soltanto una sistemazione, onde evitare di finire fuori lista.

L’ex Bologna rientra tra quei calciatori considerati in uscita, non avendo fatto parte delle tre trasferte di Genova, Ferrara e Terni. Era arrivato sullo Stretto la scorsa estate, poi i 6 mesi in campo, spesso da subentrato, con prestazioni altalenanti, prima del passaggio a Cittadella in prestito e del ritorno a Reggio. C’è tempo fino a fine mese, quindi una settimana, per una nuova squadra. Nel frattempo, però, ovviamente, Laribi si gode la nascita della piccola, grandissima gioia per ogni papà al di là dell’aspetto professionale.