Reggina, Modolo confessa: “mi voleva Inzaghi, sono stato tentato di accettare…”

5 Agosto 2022 13:10

L’esperto difensore del Venezia Marco Modolo confessa l’interesse della Reggina e di Inzaghi nelle scorse settimane e ammette che è stato anche tentato di accettare

Marco Modolo è stato cercato dalla Reggina, corteggiato da Inzaghi che lo aveva avuto a Venezia. Non è un mistero. Così come non è mistero il fatto che l’esperto difensore abbia deciso di rimanere in Laguna nonostante la retrocessione. E così gli amaranto hanno poi virato su Camporese e Gagliolo, con Dutu giovane alternativa. Ma Modolo, attraverso le pagine del Corriere Veneto, ammette dell’interessamento e confessa di essere anche stato tentato di accettare.

“Mi ha cercato la Reggina? È vero, mi è arrivata questa proposta tramite il mio procuratore – ha detto – Mi ha cercato Inzaghi, con cui in passato ho lavorato a Venezia. Mi ha fatto veramente piacere la sua telefonata e il fatto che abbia pensato a me. Ammetto che sono stato tentato di accettare, ma alla fine ho pensato anche stavolta che la cosa giusta da fare fosse rimanere a Venezia”, ha aggiunto.