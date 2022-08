Reggina, i segnali di Inzaghi sul mercato e le prime certezze di formazione

6 Agosto 2022 14:49

Dopo il match di ieri a Marassi, in cui la Reggina ha perso ma è uscita a testa altissima, qualche indicazione tattica e qualche segnale di mercato da Inzaghi

“Chi ben comincia è a metà dell’opera”. “Se il buongiorno si vede dal mattino…”. Insomma, se fosse una gara di proverbi, ne avremmo tanti da citare, dopo la gara di ieri. La Reggina ha perso, ieri a Marassi in Coppa Italia contro la Sampdoria, ma per larghi tratti sembrava essere lei quella militante in Serie A tra le due. Alibi tanti, in realtà, per i blucerchiati, poco attivi sul mercato anche per lo stallo dal punto di vista societario (è in atto il cambio di proprietà), ma alibi anche tantissimi per gli amaranto, partiti in ritardo, con i campi del Sant’Agata non messi bene, con una squadra rivoluzionata e contro un avversario più forte. “Pensavo di prendere una goleada, ma alla fine i ragazzi mi hanno stupito”. Lo ha ammesso a fine gara anche mister Inzaghi, ma alla fine la sua squadra ha fatto un figurone.

E, sia per i 90 minuti in campo, che per le dichiarazioni al termine del match, sono emerse diverse indicazioni. La Reggina è sempre un cantiere aperto, che però si completa giorno dopo giorno. Ieri un’altra partita importante sulle gambe, poi settimana di preparazione alla prima ufficiale in B. Indicazioni? Tante. Segnali? Altrettanti. “Squadra ancora non completa, qualcosa manca ancora, ma la società sta facendo grandi sacrifici e mi ha accontentato”, le parole dell’ex bomber. Riferimenti chiari, soprattutto in alcune zone di campo. Probabilmente sulle due fasce, forse più la destra, anche se si tratta con Di Chiara; e poi in mezzo, con un’altra mezz’ala (Valzania sempre nome caldo). Al netto delle assenze di Lollo e Obi, e con Majer (dovrebbe essere titolare) forse ancora non al meglio, ieri Inzaghi ha infatti adattato Liotti (che non ha affatto sfigurato) e ha lanciato con successo il giovane Fabbian. Quindi, oltre a Valzania e Di Chiara, forse un altro esterno a destra magari adattabile a centrale (come Loiacono e Cionek, ma magari Under, considerando la lista Over piena). Davanti, invece, si è anche in più.

Non solo segnali sul mercato, però, ma anche indicazioni tattiche. Dopo la prova di ieri, preceduta dal triangolare, Inzaghi si è fatto qualche idea in più sui singoli. Tra i nuovi spiccano soprattutto Fabbian, Gagiolo e Cicerelli (gli ultimi due sicuri titolari), con le piacevoli conferme dei vari Cionek, Giraudo, Crisetig, Liotti, Rivas, Menez. Bene gli ingressi di Canotto e Majer, “rimandati” Pierozzi (croce e delizia, con rigore guadagnato ma prima ancora provocato), Ravaglia (benissimo tra i pali, qualche incertezza coi piedi) e Ricci, che non sembra aver mostrato nulla di più rispetto allo scorso anno (parso sempre troppo leggero e poco intraprendente). Ciò che è certo è che le alternative a Inzaghi non mancano, anzi. E ieri, infatti, proprio i cambi hanno svoltato il match. Il fatto che siano state confermate le 5 sostituzioni non può che aiutare le rose lunghe e le squadre che corrono molto. Ieri, dopo un primo tempo attento e di attesa, nella ripresa la Reggina ha alzato i ritmi, i tempi del palleggio, il pressing. Le prossime settimane, fino a chiusura mercato, daranno ancora maggiori indicazioni a società e tecnico, considerando ancora la lista Over, che non vedrà più Aya, Faty e – in attesa di trovare sistemazione – anche Montalto. Anche di lui ha parlato ieri Inzaghi in termini abbastanza chiari: “Dovevo sceglierne 23, qualcuno doveva stare fuori. In ogni caso abbiamo 5 punte centrali e giochiamo con una sola, vanno fatte delle scelte”.

Di seguito l’elenco attuale dei calciatori sotto contratto, esclusi Aya e Faty, non ancora ufficializzati ma ormai fuori (il primo ad Avellino, il secondo ha rescisso). Con queste due esclusioni, gli Over sono 20, 19 togliendo Galabinov. Laribi e Montalto gli altri due indiziati, ma il numero potrebbe aumentare se arrivano Di Chiara e Valzania.

PORTIERI

Colombi Simone (2025)

Ravaglia Federico (prestito)

Aglietti Tommaso (pluriennale non specificato)

DIFENSORI

Cionek Thiago (2023)

Camporese Michele (2025)

Dutu Eduard (prestito)

Gagliolo Riccardo (2024)

Loiacono Giuseppe (2024)

CENTROCAMPISTI



Agostinelli Vittorio (prestito)

Crisetig Lorenzo (2024)

Eijaki Yassin (2025)

Gavioli Lorenzo (2023)

Laribi Karim (2023)

Lollo Lorenzo (pluriennale non specificato)

Lombardi Alessandro (2025)

Marcucci Andrea (2023)

Obi Joel (2025)

Fabbian Giovanni (prestito)

Majer Zan (pluriennale non specificato)

ESTERNI

Giraudo Federico (2025)

Liotti Daniele (2024)

Pierozzi Niccolò (prestito)

Situm Mario (2023)

Ricci Federico (2024)

Canotto Luigi (prestito con obbligo di riscatto, 2024)

Cicerelli Emanuele (prestito con obbligo di riscatto)

ATTACCANTI

Di Stefano Lorenzo (prestito, 2023)

Galabinov Andrey (2024)

Menez Jeremy (2023)

Montalto Adriano (2024)

Provazza Alessandro

Rivas Rigoberto (2025)

TOTALE CALCIATORI: 32, di cui 12 Under e 20 Over (limite di 18)

LEGENDA