Reggina, Majer rompe il ghiaccio: “finalmente! Sono contento di essere qui”

3 Agosto 2022 11:18

Il nuovo centrocampista della Reggina Zan Majer saluta i tifosi amaranto sui social

Uno dei colpi più importanti, esperti e di categoria della sessione estiva della Reggina. Zan Majer si sposta dal Salento allo Stretto, da quel Lecce con cui ha conquistato due promozioni in Serie A ai “nuovi” amaranto di Pippo Inzaghi. Ufficializzato qualche giorno fa, dopo aver salutato gli ormai ex tifosi sui social, sempre su Instagram il centrocampista ha rotto il ghiaccio circa la nuova avventura: “finalmente! sono molto contento di essere venuto qui per una nuova esperienza”, ha scritto. Già da qualche giorno si sta allenando a Lamezia coi nuovi compagni e non è da escludere un immediato impiego venerdì in Coppa.