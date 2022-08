Reggina, Inzaghi ammaliato dalla gente accorsa al Sant’Agata: “che spettacolo, grazie” | FOTO

24 Agosto 2022 22:45

Ne ha visti di tifosi, a carovane. Da calciatore, migliaia e migliaia ad assiepare gli stadi di tutta Italia, dal “suo” San Siro agli impianti d’Europa accompagnati dalla canzoncina della Champions. Ma, per un passionale come lui, vedere la gente che riempie un centro sportivo per il primo incontro ufficiale con la squadra, tra cori, entusiasmo, bandiere, è sempre bellissimo. Pippo Inzaghi ammaliato dalla massiccia presenza di tifosi accorsa questo pomeriggio al Sant’Agata per il saluto della sua compagine con gli ultras e non solo.

“Che spettacolo, grazie”, ha scritto il tecnico amaranto in una Instagram Story che fotografa la folla amaranto presente sul campo numero uno. “Abbiamo bisogno di voi, siamo partiti un po’ dopo gli altri e magari arriverà qualche momento complicato, ma tutti insieme secondo me faremo qualcosa di straordinario. Grazie per l’accoglienza, speriamo di rendervi orgogliosi di noi”, ha detto l’ex bomber durante l’incontro.