Reggina, Inzaghi vicino al ragazzo pestato a Crotone: “ti aspetto a Reggio Calabria” | VIDEO

17 Agosto 2022 14:51

Campione dentro e fuori dal campo, Pippo Inzaghi. Oltre alle prodezze nel rettangolo verde, anche la sensibilità e vicinanza per tematiche extra calcistiche. “Ciao Davide, sono Pippo. La tua storia mia i ha toccato molto, ma so che sei un leone e so che ce la farai”. E’ questo l’inizio del video con cui l’allenatore della Reggina esprime la sua solidarietà a Davide Ferrerio, giovane pestato a Crotone qualche giorno fa e grande tifoso del Bologna, di cui Super Pippo è stato allenatore.

“Anche io ho avuto momenti difficili – le parole del tecnico – so che il tuo è difficilissimo, ma con tenacia e forza so che ne uscirai ancora più forte”. E poi la promessa: “Appena starai bene ti aspetto qui a Reggio Calabria a trovarmi, un abbraccio grande”. Di seguito il video integrale.