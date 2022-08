Reggina, novità al Granillo: c’è una nuova area dedicata ai bambini | INFO e DETTAGLI

27 Agosto 2022 19:38

A partire da domani, da Reggina-Sudtirol, al Granillo “esordisce” anche l’Area Reggina Baby, una zona completamente dedicata ai bambini

Domani è l’esordio stagionale per la Reggina. A debuttare, però, non è solo la nuova società o la squadra di Inzaghi, ma anche una nuova zona completamente dedicata ai bambini: è l’Area Reggina Baby. Ad annunciarla è lo stesso club amaranto, attraverso una nota social: “Una nuova era sta per cominciare. In occasione di Reggina-Sudtirol, esordirà ufficialmente al Granillo una zona completamente dedicata ai bambini. Troverete l’Area Reggina Baby nei pressi della Hospitality amaranto (Tribuna Ovest). L’ingresso sarà gratuito e accessibile a tutti. Vi aspettiamo per vivere insieme momenti indimenticabili”.

Per domani, tra l’altro, ci si attende un Granillo importante, vestito a festa, con un colpo d’occhio che potrebbe far sfiorare, se non raggiungere, i 10 mila presenti, visto che agli oltre 4 mila abbonati si sono aggiunti anche oltre 4 mila tagliandi staccati circa, in un giorno e mezzo. E tra questi ci saranno anche i bambini che, da domani, avranno uno spazio in più.