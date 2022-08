Reggina, tutta l’emozione di Canotto: “tornato qui dopo tanti anni, serata che ricorderò per sempre”

29 Agosto 2022 18:51

L’attaccante della Reggina Luigi Canotto ieri è tornato davanti ai suoi vecchi tifosi, per la prima volta dal ritorno in riva allo Stretto, nella sfida contro il Sudtirol, che è anche la sua prima da titolare in amaranto

Al Granillo faceva il raccattapalle, da ragazzino. Lui che è calabrese di nascita ma che ha dovuto “far fortuna” fuori prima di ritornare proprio in quello stadio, da attaccante maturo e consapevole. L’attaccante della Reggina Luigi Canotto ieri è tornato davanti ai suoi vecchi tifosi, per la prima volta dal ritorno in riva allo Stretto, nella sfida contro il Sudtirol, che è anche la sua prima da titolare in amaranto.

Grande prestazione e grande emozione, come traspare anche dai social: “dopo tanti anni sono ritornato in questo stadio, che emozione grande, una serata che ricorderò per sempre con me con una grande vittoria davanti a tutti voi siete stati fantastici”.