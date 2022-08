Reggina-Di Chiara, altri segnali. L’ammissione di Castori: “vuole andare via da Perugia”

4 Agosto 2022 12:42

L’allenatore del Perugia Fabrizio Castori ammette che Gianluca Di Chiara vuole andare via: la Reggina osserva interessata

“Nelle intenzioni di Di Chiara c’è la volontà di andar via”. Lo ha ammesso, nella conferenza stampa odierna, l’allenatore del Perugia Fabrizio Castori. Non è mai stato fatto mistero sulla volontà del calciatore palermitano, tornato in Umbria dopo il prestito biennale alla Reggina, di non continuare coi biancorossi ma anzi di spingere verso il ritorno in amaranto, con cui si è trovato benissimo.

Qualche giorno fa il ds Taibi non ha nascosto la volontà del club, che va avanti da un po’, di trattare. Più con il Perugia che con il giocatore, visto che con quest’ultimo la strada è in discesa. Con il club umbro, invece, più in salita, dal momento che rimane un anno di contratto e la società del patron Santopadre vorrebbe monetizzare. Non resta che attendere: non è stata una situazione facile sin dall’inizio, ma la volontà del calciatore, e la presa di coscienza dell’allenatore, fanno propendere la bilancia verso un buon esito della trattativa.