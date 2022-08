Reggina, impennata nella campagna abbonamenti: 500 tessere negli ultimi tre giorni, il nuovo dato

19 Agosto 2022 18:06

La campagna abbonamenti in casa Reggina ha fatto registrare 500 sottoscrizioni negli ultimi tre giorni, per un totale di 3.200

Esclusi i primi giorni, un andamento migliore rispetto a queste settimane. E’ l’esito della campagna abbonamenti in casa Reggina, che ha fatto registrare 500 sottoscrizioni negli ultimi tre giorni, per un totale di 3.200 circa. Merito dell’iniziativa del club sulla rateizzazione e della bella prestazione con vittoria a Ferrara. Ma ora il ferro va battuto finché caldo e c’è tempo fino al 25 agosto per incrementare ancora un numero che si spera possa avvicinarsi ai 4 mila. Di certo, rispetto alla media di 100 al giorno circa la settimana scorsa, negli ultimi giorni c’è stata una discreta impennata.

Lo ha sottolineato in conferenza stampa anche il tecnico Filippo Inzaghi, che ha risposto a precisa domanda: “se non avessimo questa proprietà sarebbe stato difficile, per questo chiedo alla gente di abbonarsi – ha detto – Ci tengo a ribadire che dovremo essere bravi noi ad alimentare questo. E’ nei momenti difficili che avremo bisogno dei tifosi, di tutti. Non dobbiamo dimenticare dove eravamo qualche settimana fa. Per questo ho chiesto e mi auguro che la gente ci dia una mano. A Reggio ho giocato tante volte e so cosa può dare la piazza”.

Queste le info sulla rateizzazione dell’iniziativa, denominata “Solo se non vuoi”: