Reggina, il dato aggiornato degli abbonamenti: con la rateizzazione, la società spera nella “sterzata”

11 Agosto 2022 18:48

Non è bestemmia affermare che questa nuova proprietà meriti una risposta importante in termini di abbonamenti. Le prime settimane dopo l’apertura della campagna, però, solo tiepidi e timidi segnali, forse anche meno dello spesso citato zoccolo duro della tifoseria. I motivi non sono affar nostro e non devono importare. E’ giusto, però, che la società faccia di tutto per coinvolgere il tifo cittadino (anche in provincia) con iniziative importanti. E quella lanciata ieri, per forza di cose, è alquanto lodevole e apprezzabile

Domenica si comincia con il calcio vero, quello che fa arrabbiare, imprecare, gioire, piangere, quello che trasforma tutti in allenatori. Ma, per vedere la Reggina al Granillo, bisognerà pazientare ancora qualche settimana, fine agosto per l’esattezza. Per quel giorno, per la precisione domenica 28 (ore 20.45 contro il Sudtirol), la società spera di vedere un bel numero di persone allo stadio. E’ il più grande desiderio dei vertici del club, dopo l’estate di passione con esito finale molto positivo, dopo il coraggio nel sobbarcarsi i debiti e dopo la forte determinazione nel costruire un organico importante guidato da un nome di grido in panchina.

Non è bestemmia affermare che questa nuova proprietà meriti una risposta importante in termini di abbonamenti. Le prime settimane dopo l’apertura della campagna, però, solo tiepidi e timidi segnali, forse anche meno dello spesso citato zoccolo duro della tifoseria. I motivi non sono affar nostro e non devono importare. E’ giusto, però, che la società faccia di tutto per coinvolgere il tifo cittadino (anche in provincia) con iniziative importanti. E quella lanciata ieri, per forza di cose, è alquanto lodevole e apprezzabile. Chi non può o non vuole, infatti, anziché pagare l’abbonamento in un’unica opzione, lo può rateizzare. Un incentivo, questo, soprattutto per quei padri di famiglia che hanno intenzione di farsi accompagnare anche i propri figli.

Ora, però, come anche scritto nel comunicato ufficiale di ieri, “tocca a te”. Tocca al tifoso reggino, quello che ancora non ha provveduto, a rompere gli indugi, sciogliere i dubbi e procedere alla sottoscrizione. A più di 24 ore dall’annuncio dell’iniziativa, il numero ha raggiunto e superato i 2.500. Questi, ad oggi, gli abbonati amaranto. Erano poco più di 2 mila lunedì, sono più di 2.500 adesso. Un ritmo di circa 100 al giorno che in tanti, però, vorrebbero almeno che si triplicasse. Fanno ben sperare le richieste, secondo quanto verificato dalla nostra redazione, di coloro che si sono informati circa la rateizzazione, un numero che potrebbe concretizzarsi in sottoscrizioni nei prossimi giorni. Il tempo c’è, la prima al Granillo è tra più di due settimane. E poi l’ha chiesto Taibi e, oggi, anche Canotto e Gagliolo. Quest’ultimo che, in conferenza di presentazione, ha affermato che “le tifoserie del Sud sono più calde di quelle del Nord”. Di seguito tutti i dettagli in merito alla rateizzazione.