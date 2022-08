Reggina, si tocca quota 3 mila abbonati! Ma c’è ancora tempo per incrementare | INFO

3 mila! La Reggina ha da poco comunicato ufficialmente di aver raggiunto e staccato le 3 mila tessere per ciò che concerne la campagna abbonamenti. Un numero che sicuramente, la società, avrebbe voluto raggiungere dopo la prima settimana, ma l’ha invece registrato a distanza di quasi un mese, con “l’aiuto” della rateizzazione e della bella e convincente vittoria a Ferrara. Ma c’è ancora una settimana circa per incrementare ancora un numero che potrebbe salire.

Ora, domenica, si va a Terni, e poi c’è la prima al Granillo contro il Sudtirol. Si spera, quantomeno, di arrivare a 4 mila, cercando poi di ottenere buoni numeri di partita in partita col biglietto singolo. Di seguito tutte le info per rateizzare l’abbonamento.

“E’ possibile rateizzare l’abbonamento tramite finanziamento concesso dalla Deutsche Bank Easy presso lo stadio ”Oreste Granillo”. Il servizio online sarà attivo sin da subito. Il pagamento andrà effettuato tramite bollettino postale e/o bonifico. La rateizzazione va da un minimo di 9 rate ad un massimo di 12 rate, per un importo minimo pari a 180,00 €. Sarà possibile rateizzare uno o più abbonamenti.

COMMISSIONE A CARICO DELLA REGGINA! Il finanziamento, che sarà concesso a tasso zero, prevede una commissione fissa di 15€: a farsene carico non saranno i tifosi, bensì la Reggina! L’ennesimo gesto di attenzione e rispetto verso il popolo reggino.

POSTAZIONI DEDICATE – A tal fine, all’interno dello stadio Oreste Granillo saranno realizzate delle postazioni appositamente riservate alle pratiche di finanziamento, attive dal lunedì al venerdì (orari: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 18:00).

La richiesta di finanziamento potrà essere effettuata da tutti i tifosi dai 18 ai 78 anni di età, i quali dovranno presentare documento d’identità e tessera sanitaria, da consegnare al personale autorizzato unitamente a recapito telefonico ed indirizzo e-mail. E’ comunque necessario essere in possesso di reddito, ma non ci sarà bisogno di presentare documentazione a supporto.

NON PUOI VENIRE AD ABBONARTI ALLO STADIO? LA REGGINA VERRA’ A CASA TUA! Chi non potrà recarsi allo stadio Granillo, nei giorni e negli orari sopraindicati, potrà compilare un form, nell’apposita sezione dedicata su questo sito web (CLICCA QUI). Un operatore di Deutsche Bank Easy prenderà in carico la pratica e, in tempi molto rapidi, contatterà il tifoso. L’abbonamento 2022/23 arriverà direttamente a casa tua!

Nel momento in cui la richiesta di finanziamento verrà accettata, la Reggina contatterà il beneficiario per emettere l’abbonamento e spedirlo direttamente presso l’abitazione dello stesso. Per ulteriori info scrivi a abbonamenti@reggina1914.it.