Reggina, resi i noti i calendari dei campionati giovanili: i cammini di Under 15, 16 e 17

3 Agosto 2022 20:45

Il calendario della Reggina Under 15, 16 e 17: reso noto il cammino

La FIGC ha reso noto il calendario del Campionato Nazionale U15 e U16 Serie A e B, diviso in quattro gironi. La Reggina è stata inserita nel raggruppamento D e debutterà domenica 25 settembre al C.S. Sant’Agata contro il Frosinone. Di seguito, il cammino completo degli amaranto:

1^ giornata

Reggina-Frosinone (andata 25/09/2022, ritorno 22/01/2023)

2^ giornata

Cosenza-Reggina (andata 02/10/2022, ritorno 29/01/2023)

3^ giornata

Reggina-Benevento (andata 09/10/2022, ritorno 05/02/2023)

4^ giornata

Lecce-Reggina (andata 23/10/2022, ritorno 12/02/2023)

5^ giornata

Reggina-Roma (andata 30/10/2022, ritorno 05/03/2023)

6^ giornata

Bari-Reggina (andata 13/11/2022, ritorno 12/03/2023)

7^ giornata

Palermo-Reggina (andata 20/11/2022, ritorno 19/03/2023)

8^ giornata

Reggina-Salernitana (andata 27/11/2022, ritorno 02/04/2023)

9^ giornata

Lazio-Reggina (andata 04/12/2022, ritorno 16/04/2023)

Stesso discorso per il Campionato Nazionale U17 Serie A e B, diviso in tre gironi. La Reggina è stata inserita nel raggruppamento C e debutterà domenica 4 settembre sul campo del Benevento. Di seguito, il cammino completo degli amaranto:

1^ giornata

Benevento-Reggina (andata 04/09/2022, ritorno 18/12/2022)

2^ giornata

Reggina-Ternana (andata 11/09/2022, ritorno 15/01/2023)

3^ giornata

Frosinone-Reggina (andata 18/09/2022, ritorno 22/01/2023)

4^ giornata

Reggina-Palermo (andata 25/09/2022, ritorno 29/01/2023)

5^ giornata

Lazio-Reggina (andata 09/10/2022, ritorno 05/02/2023)

6^ giornata

Reggina-Bari (andata 16/10/2022, ritorno 12/02/2023)

7^ giornata

riposo (andata 23/10/2022, ritorno 19/02/2023)

8^ giornata

Salernitana-Reggina (andata 30/10/2022, ritorno 05/03/2023)

9^ giornata

Reggina-Perugia (andata 06/11/2022, ritorno 12/03/2023)

10^ giornata

Lecce-Reggina (andata 20/11/2022, ritorno 26/03/2023)

11^ giornata

Reggina-Roma (andata 27/11/2022, ritorno 02/04/2023)

12^ giornata

Ascoli-Reggina (andata 04/12/2022, ritorno 16/04/2023)

13^ giornata

Reggina-Cosenza (andata 11/12/2022, ritorno 23/04/2023)