Reggina, a metà settembre amichevole col Locri: l’annuncio del sindaco Calabrese

17 Agosto 2022 16:40

Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ha comunicato che a metà settembre si disputerà un’amichevole contro la Reggina per la cerimonia ufficiale di intitolazione della Tribuna “Stefano Carnuccio”, indimenticato direttore sportivo del club. “L’evento si svolgerà a metà settembre nel corso di un’amichevole con la Reggina 1914 di Pippo Inzaghi, Felice Saladini e Gabriele Martino”, afferma il primo cittadino. La compagine amaranto sfrutterà la pausa nazionale prevista per proprio per settembre: dopo la gara del 17 al Granillo contro il Cittadella, la Reggina tornerà in campo il 1° ottobre a Modena. Domenica 21 agosto, invece, inizia la nuova e importante stagione di Serie D per il Locri con il debutto in Coppa Italia contro la blasonata Vibonese.

“Anche lo storico e stupendo impianto sportivo cittadino si presenta con un adeguato restyling della tribuna coperta con sedute numerate bianche e amaranto – prosegue il sindaco nel suo post social – . Tribuna coperta intitolata all’indimenticabile Direttore Sportivo Stefano Carnuccio. Intanto domenica tutti allo stadio a sostenere il nostro mitico Locri! Un grazie al Presidente Peppe Mollica e al Direttore Antonio Tropea che dopo averci riportati in Serie D hanno allestito una squadra altamente competitiva per farCi sognare”.