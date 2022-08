Barone (Sky): “Reggina tra le prime 8”. Ma per i bookmakers è tra le ultime

2 Agosto 2022 16:50

Per il giornalista di Sky Daniele Barone la Reggina è una squadra che potrà stazionare tra le prime otto, ma i bookmakers (perlomeno adesso) non la pensano allo stesso modo

Qualche settimana ancora e sarà campionato. Squadre quasi tutte definite e solo da completare, a tal punto che si può cominciare già a ipotizzare una possibile griglia di partenza, ovviamente soltanto sulla carta. Il calcio, infatti, è imprevedibile, e la Serie B ancor di più. Le quote dei bookmakers insegnano: sono indicative e seguono gli eventi. Prima dell’avvento di Filippo Inzaghi a Reggio Calabria, ad esempio, la Reggina era considerata tra le ultime, sia per un organico numericamente insufficiente che per l’assenza di alcuni calciatori nei ruoli chiave, visti i tanti giovani in prestito rientrati alle società di appartenenza e i giocatori in scadenza. Poi la scelta di un allenatore top per la categoria e due settimane di mercato molto importanti, con gli arrivi – tra gli altri – dei vari Gagliolo, Obi, Majer, Cicerelli, Canotto, Santander e non solo. E così i giudizi cambiano.

Come quello del giornalista di Sky Daniele Barone, esperto di Serie B: “la Reggina? A Reggio Calabria Inzaghi ha portato grandissimo entusiasmo oltre a quello che aveva portato la società nuova. Lui in B è una garanzia e quindi non puoi non considerarla tra le prime otto“, ha detto Barone. Per lui, quindi, gli amaranto sono da inserire tra le prime otto squadre, nonostante delle avversarie toste, ricche, importanti e blasonate, al pari e forse alcune anche di più della Reggina. Secondo i bookmakers, invece, tutto invariato. Club dello Stretto considerato tra le ultime, con una delle quote promozione più alte: 50 euro, al pari di Como e Spal, e davanti solo a Sudtirol (75 euro) e Cosenza (100 euro). Dietro, quindi, a squadre come Modena, Ternana, Ascoli, Cittadella, Bari, Perugia, Palermo. Squadre importanti, sia chiaro, ma che almeno sulla carta non sembrano essere superiori (anzi) alla Reggina attuale. Ma forse il dato delle agenzie risale ancora a qualche settimana fa oppure i bookmakers hanno preso in considerazione il ritardo della preparazione e la rivoluzione dell’organico, che inizialmente potrebbe creare qualche problema alla squadra di Inzaghi.

Ciò che è certo è che, come sempre, sarà il campo a parlare. E la Reggina, storicamente, ha sempre fatto meglio quando è partita dietro nei giudizi anziché quando è stata data come favorita. Di seguito l’elenco delle quote promozione.