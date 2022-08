Putin: “non possono esserci vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata”

1 Agosto 2022 18:52

“Non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata“. Sono le parole del presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia di stampa statale russa Tass. Dichiarazioni che fanno seguito a quelle di Mohammed Eslami, il capo dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana, il quale ha affermato che “l’Iran è tecnicamente in grado di costruire la bomba atomica, ma questo obiettivo non è al momento in programma”.

Sempre sul tema armi, Joe Biden, in occasione della Decima conferenza del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ha detto che “dopo la brutale e non provocata aggressione dell’Ucraina, che ha fatto a pezzi la pace in Europa e costituisce una minaccia al diritto internazionale, la Russia deve dimostrare di essere pronta a riassumere un impegno a dialogare con gli Stati Uniti per il controllo delle armi nucleari”. Il presidente americano ha sottolineato che anche la Cina ha la responsabilità di “avviare dei negoziati che riducano il rischio di errori di calcolo e dinamiche militari destabilizzanti”.

“Basta un errore di calcolo per l’olocausto nucleare”. E’ l’avvertimento lanciato dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in occasione della Decima conferenza del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. “Siamo stati finora straordinariamente fortunati. Ma la fortuna non è una strategia. Né è uno scudo contro le tensioni geopolitiche che sfociano nel conflitto nucleare”, ha detto Guterres. “Oggi, all’umanità basta un errore di calcolo per l’olocausto nucleare”, ha evidenziato, invitando le nazioni ad “essere unite in un nuovo percorso verso un mondo libero dalle armi nucleari. L’eliminazione delle armi nucleari è l’unica garanzia che non verranno mai utilizzate”.