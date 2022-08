Inaugurata la prima spiaggia naturista in Calabria, si trova a Reggio: tutte le FOTO

9 Agosto 2022 11:32

E anche la prima spiaggia naturista in Calabria è stata inaugurata! Grande partecipazione quella che si è registrata Domenica 7 Agosto a Stignano, contrada San Fili, in provincia di Reggio Calabria per l’inaugurazione della prima Spiaggia Naturista Autorizzata in Calabria. Moltissimi gli appassionati che hanno preso parte all’evento durante una bellissima giornata di sole e condivisione di una passione ancora troppo bistrattata da pregiudizi e luoghi comuni.

Alla presenza del Primo Cittadino, Giuseppe Trono, del Presidente A.n.ita., Giampietro Tentori, del componente del Direttivo A.n.ita. e referente del suo gruppo affiliato Vitrù Calabria A.n.ita, Renato Caminiti, è stato tagliato il nastro inaugurale tricolore che segna l’ingresso alla nuova spiaggia naturista ma, simbolicamente, segna piuttosto il varco verso un nuovo modo per valorizzare il territorio. Un successo che è andato al di là delle aspettative e che ha rappresentato un importante punto di partenza per la Calabria anche in chiave turistica. Il passo successivo sarà senz’altro quello del lancio del distretto del turismo naturista per una fruizione eco-sostenibile dell’intera area nel rispetto delle tradizioni locali e degli importantissimi siti d’arte e di storia presenti in questo meraviglioso tratto dello Ionio reggino.