Prezzi carburanti, tregua diesel: benzina chiude in aumento | DATI

26 Agosto 2022 11:03

Dopo la raffica di rialzi di ieri questa mattina si registra un 1 centesimo di aumento sulla benzina per IP

Il diesel in Mediterraneo ha segnato una piccola tregua, mentre la benzina ha chiuso in aumento. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, dopo la raffica di rialzi di ieri questa mattina si registra un 1 centesimo di aumento sulla benzina per IP. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,768 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,771, pompe bianche 1,761), diesel a 1,798 euro/litro (+15, compagnie 1,803, pompe bianche 1,785).

Benzina servito a 1,912 euro/litro (+2, compagnie 1,956, pompe bianche 1,826), diesel a 1,938 euro/litro (+13, compagnie 1,983, pompe bianche 1,850). Gpl servito a 0,801 euro/litro (-2, compagnie 0,800, pompe bianche 0,796), metano servito a 2,567 euro/kg (+67, compagnie 2,659, pompe bianche 2,614), Gnl 2,735 euro/kg (+25, compagnie 2,733 euro/kg, pompe bianche 2,737 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 709 euro per mille litri (+7 valori arrotondati), diesel a 1016,42 euro per mille litri (-5 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.187,40 euro per mille litri, diesel a 1.383,82 euro per mille litri.