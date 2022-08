Previsioni Meteo, inizia nuova ondata di caldo: sarà molto intensa, ma breve

16 Agosto 2022 12:34

Previsioni Meteo, temperature in sensibile aumento dopo dieci giorni freschi e perturbati: attenzione a Giovedì 18, sarà rovente con valori di oltre +40°C

Il caldo è tornato: dopo un lungo periodo di freddo anomalo e forte maltempo nel cuore dell’estate, il clima è tornato oggi alla normalità di questo periodo dell’anno. A Messina ci sono +33°C, a Reggio Calabria +31°C, ma spiccano i dati della fascia tirrenica delle due province con +37°C a Rosarno e +34°C a Barcellona Pozzo di Gotto. La nuova ondata di caldo è soltanto agli inizi, e si tratta di una risposta nord Africana rispetto a un affondo instabile, nord Atlantico, che sta determinando forte maltempo sulle Regioni del Nord Italia, da ieri sera flagellate da forti piogge e temporali.

Il maltempo del Nord durerà tutta la settimana e provocherà precipitazioni intense e abbondanti che allenteranno il problema della siccità. Al Sud, invece, farà molto caldo soprattutto Giovedì 18 Agosto, dopodomani, quando avremo temperature roventi, addirittura fino a +45°C nelle zone interne della Sicilia e fino a +43°C nelle zone interne della Calabria. Sarà una giornata tipicamente africana, ma quest’onda di calore sarà brevissima. Le temperature, infatti, crolleranno in picchiata già dalla mattinata di Venerdì 19 Agosto, dando vita ad un altro periodo fresco e instabile tra il weekend e l’inizio della prossima settimana.

Il caldo, quindi, durerà soltanto tre giorni: oggi, domani e dopodomani. In ogni caso, sarà molto intenso soprattutto nella giornata di Giovedì, e altrettanto intensi saranno poi i fenomeni di maltempo (temporali, grandinate, trombe d'aria) che ne seguiranno all'arrivo dell'aria fresca nella giornata di Venerdì.