Reggio Calabria, il 10 agosto la presentazione del libro “Io e te, note nel vento” di Gioacchino Amaddeo

8 Agosto 2022 18:26

Il 10 agosto, presso la Libreria Ave-Ubik di Reggio Calabria, si terrà la presentazione del romanzo “Io e te, note nel vento” di Gioacchino Amaddeo, scrittore e poeta reggino

L’Associazione Culturale Anassilaos parteciperà agli Eventi Estate 2022 promossi dalla Libreria Ave-Ubik di Reggio Calabria in occasione della presentazione al pubblico reggino del romanzo “Io e te, note nel vento” di Gioacchino Amaddeo, scrittore e poeta reggino, che si terrà mercoledì 10 agosto alle ore 18:30 presso la libreria Ave-Ubik Reggio Calabria, in un bellissimo salotto culturale posto sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria. A parlare dell’opera, che un buon successo di pubblico e di critica, ha ottenuto a Torino nel corso del Salone del Libro 2022 sarà la Dott.ssa Daniela Scuncia.

Ambientato nella splendida cornice dello Stretto, tra Scilla e Chianalea, durante la Seconda Guerra Mondiale, il romanzo narra la storia d’amore e di sofferenza di due giovani ragazzi che verranno separati dalla chiamata alle armi di Daniele. Il protagonista è un pescatore di Chianalea con la passione per la musica e di tanto in tanto nelle feste di paese si esibisce come cantante. E’ un tipo poetico e romantico, innamorato a prima vista di Chiara alla quale lo lega un bellissimo sentimento puro e salvifico. La guerra che tanti avevano paventato però sta arrivando anche in quel piccolo paesino del sud e gli uomini vengono arruolati ed allontanati dalle loro famiglie. Daniele è costretto a partire, lasciando Chiara che, nel frattempo, ha ricambiato il suo amore.

Dopo un disastroso incidente in un sommergibile, Daniele riesce a salvarsi miracolosamente, ma sarà costretto a vivere l’inferno in terra, in compagnia di altri sventurati fatti prigionieri dagli inglesi, dove verranno rinchiusi nei campi di prigionia in India, dove si aggrapperà con forza alla vita e dove farà di tutto per poter tornare a casa dalla sua amata. Io e te, note nel vento è una storia dura e tenera al tempo stesso, un omaggio alla forza dell’amore e della poesia in musica, che traghetta il lettore in un viaggio di dolore e di speranza.