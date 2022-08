Premio Reggio Calabria Day, riconoscimento al Cav. Festicini e al giornalista Belcastro

12 Agosto 2022 11:57

Assegnazione Premio Nazionale Reggio Calabria Day XIX edizione 2022 al Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro dr. Cav. Lorenzo Festicini e al responsabile dell’ufficio stampa dr. Fabio Belcastro

L’associazione Turistica Pro-Loco Città di Reggio Calabria, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Calabria, della Camera di Commercio e del Comune di Reggio Calabria, ha portato a compimento la XIX edizione 2022 del “Premio Nazionale Reggio Calabria Day”. La manifestazione di premiazione è stata presieduta dal presidente Pino Tripodi unitamente ad un’attenta e nobile commissione. A presentare l’evento ci hanno pensato i giornalisti Francesca Laurendi e Gianluca Scopelliti e si è tenuta giorno 11 Agosto, alle 19:30, presso il Circolo tennis Rocco Polimeni. I premi sono stati distribuiti tra coloro che si sono distinti ognuno nei loro settori e che si sono prodigati a dare il giusto valore alla cultura, nel mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria, delle forze dell’ordine, mostrando e portando nel resto del pianeta le bellezze naturali e culturali della Città dello Stretto e provincia. Tra i premiati anche l’Istituto Nazionale Azzurro, che per mano del suo Presidente dr. Cav. Lorenzo Festicini e il dr. Fabio Belcastro, giornalista pubblicista del Quotidiano del Sud e responsabile dell’ufficio stampa I.N.A, hanno ricevuto l’ambito premio.

Le motivazioni del premio “Reggio Calabria Day” che sono state conferite al presidente Lorenzo Festicini sono “Per l’attività di questo Istituto , per volontà del suo presidente Lorenzo Festicini, si muove con grande senso di solidarietà verso il prossimo del quale più si avverte il bisogno di aiuto, sensibilizzando le persone a fornire un contributo in questa attività con opere, momenti di formazione, incontri, con uno spirito ecumenico che si faccia avvicinare agli insegnamenti di Gesù, superando insieme gli ostacoli che si frappongono”. Al responsabile dell’ufficio stampa I.N.A. e giornalista del Quotidiano del Sud Fabio Belcastro (figlio d’arte) per “la significativa attività a sostegno e promozione nel campo della comunicazione. Questa edizione, ha ribadito orgogliosamente il senso vero di questo “ambito premio”, ossia riconoscere l’alto valore di artigiani, imprenditori e uomini e donne di cultura che con il proprio lavoro portano avanti le tradizioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, valorizzando la storia, i prodotti e la cultura della nostra Terra in tutto il mondo. Tra le eccellenze reggine, dal 2017 (anno della sua fondazione), è presente anche l’Istituto Nazionale Azzurro che sta dimostrando una grande capacità di organizzazione e spiccato senso del dovere, ed è stato accanto alla gente anche durante la pandemia da Covid-19. Inoltre l’Istituzione si è prodigata anche a livello globale, fornendo acqua potabile e igiene, farmaci nelle emergenze dovute a calamità naturali, guerre e carestie, dando così la possibilità ai propri membri di trasformarsi in veri missionari cristiani.