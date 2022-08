Praia a mare, domani sera il concerto gratuito di Joe Bastianich e La Terza Classe

31 Agosto 2022 11:21

Domani sera, giovedì 1 settembre, Joe Bastianich e La Terza Classe si esibiranno a Praia a Mare: ingresso gratuito

Dopo il successo a Rende, Tropea, Lamezia e San Giovanni in Fiore, Joe Bastianich e La Terza Classe chiudono la serie di appuntamenti in Calabria domani sera in Piazza della Resistenza della splendida Praia a Mare (CS), davanti all’incantevole Isola di Dino. Il concerto inizierà alle 22:00 e sarà ad ingresso libero, per volontà del sindaco Antonino De Lorenzo, che ha inserito il country blues della travolgente band guidata dal popolarissimo imprenditore e showman televisivo, ex giudice di MasterChef, tra gli eventi della ricca estate del suo Comune.

“Praia è stupenda anche a settembre e ottobre, direi tutto l’anno – afferma il Sindaco De Lorenzo – Qui l’estate continua con turisti che arrivano anche dall’estero per godersi uno degli scenari paesaggistici più affascinanti del nostro Paese ed è giusto proseguire anche la programmazione di eventi per rendere ancora più piacevole la loro vacanza e attrarre visitatori di tutte le età!”.

Il concerto di Joe Bastianich e La Terza Classe è un’esclusiva in Calabria di Fatti di Musica, il Festival del miglior live d’autore giunto alla 36esima edizione ideato e diretto da Ruggero Pegna. “Joe Bastianich è un grande musicista e la sua band è davvero straordinaria. Sono certo – dice il promoter – che anche qui ci sarà il grande successo registrato in ogni tappa del tour. Ringrazio il sindaco De Lorenzo per questa scelta internazionale di grande spessore musicale!”.

Joe Bastianich e La Terza Classe presenteranno in circa due ore di concerto i tanti successi e i brani di Good Morning Italia, il nuovo album da poco pubblicato, da Fall in Between a Longway Home e Like Stopping Waterfalls, inseriti in una scaletta a base dell’accattivante e travolgente bluegrass statunitense che portano in giro per il mondo. “Good Morning Italia” è anche il titolo di un suo programma su Sky Arte e del tour prodotto da Barley Arts che proseguirà, tra le altre tappe, ad Avellino il 2 settembre, a Sorrento l’11 e a Roma il 16 settembre. Numerose le apparizioni televisive di Bastianich che lo hanno reso popolarissimo, da MasterChef a Italia’s Got Talent, da Amici Celebrities a Ballando con le stelle, dove è stato ballerino per una notte.

Da febbraio è anche inviato per la trasmissione Le Iene di Italia 1. Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e fin da piccolo si appassiona alla musica di Led Zeppelin, Ramones, David Bowie e Rolling Stones. Questa passione emerge anche in altri programmi televisivi realizzati per Sky Arte, tra i quali On The Road, nel quale si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band folk e bluegrass nata per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano Music City Roots e ad Italia’s Got Talent 2016. A gennaio dello scorso anno, Bastianich è stato protagonista di due serate speciali a Roma e Milano, intitolate New York Stories, in cui ha approfondito la sua anima di musicista, ma anche la sua parte più intima e personale, presentando il suo album Aka Joe del 2019.

Scrivere canzoni per Bastianich è una terapia: “la musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore”. A marzo ha pubblicato l’instant song One City Man, un inno d’amore alla sua New York che: “nonostante periodi bui e molto difficili, trova sempre l’energia e la speranza nel futuro per rialzarsi, e per farlo alla grande! In questa canzone – spiega Bastianich – ci sono tutta la gratitudine, le emozioni, l’amore, che ho verso la mia città natale… Il Bluegrass – ha spiegato l’artista – é frutto, come tutte le musiche e le forme di arte, dall’incontro fra culture diverse. Nato dall’immigrazione scozzese e irlandese negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo, da una prima radice celtica si contamina con il gospel e il blues, il sacro e il profano; la chiesa e la strada, insieme. È una musica rurale, costola del Country, con cui condivide gli strumenti a corda e la necessità, per esprimersi, di suoni prettamente acustici”.

“Good Morning Italia” è l’incontro musicale tra un personaggio dalle radici istriane, che negli States ha caparbiamente voluto, cercato e realizzato il successo, e La Terza Classe, una band che ha coniugato l’amore per la propria terra d’origine con quella di ispirazione artistica, divenendo una realtà di altissimo livello internazionale. Da sottolineare, infine, che Bastianich si è reso già testimonial spontaneo delle eccellenze gastronomiche calabresi, inserendo anche la Cipolla Rossa di Tropea nei panini della più nota catena mondiale di ristorazione. Inoltre, si è reso testimonial delle bellezze della Calabria in numerosi programmi televisivi e nelle sue pagine social seguite da milioni di followers.