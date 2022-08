Ponte sullo Stretto, Salvini: “necessità e dovere morale, oggi si inquina il mare”

31 Agosto 2022 11:44

Matteo Salvini torna a parlare del Ponte sullo Stretto: il collegamento fra Reggio Calabria e Messina è “necessità e dovere morale”

Continua il tour elettorale di Matteo Salvini in Sicilia. Il leader della Lega è giunto quest’oggi a Palermo, città nella quale ha parlato ai cittadini e alla stampa. Fra i temi cardine trattati da Salvini in Sicilia è sempre in primo piano quello relativo al Ponte sullo Stretto, un argomento fondamentale nei piani elettorali del centrodestra. Salvini ha confermato la volontà della Lega di costruire il collegamento fra Reggio Calabria e Messina, sottolineandone non soltanto i vantaggi dal punto di vista economico e logistico, ma definendo la struttura importante anche dal punto di vista morale.

“Il Ponte sullo Stretto è una necessità, è un dovere morale, perché si perdono ore di vita e si inquina il mare“, ha dichiarato Matteo Salvini.