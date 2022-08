Ponte sullo Stretto, l’odg di Siracusano sfiora l’approvazione: il Parlamento è sempre più spaccato

3 Agosto 2022 14:11

L’ordine del giorno è stato bocciato per pochissimi voti: il deputato messinese Matilde Siracusano aveva chiesto di rivedere la decisione assunta in merito alla realizzazione di un nuovo studio di fattibilità, destinando le risorse già stanziate per aggiornare il progetto già esistente del Ponte sullo Stretto a campata unica

Sempre più Parlamentari vogliono la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. E’ stato bocciato per un soffio (194 contrari e 188 favorevoli) l’ordine del giorno presentato dal deputato di Forza Italia, Matilde Siracusano, con il quale chiedeva all’esecutivo, seppur in carica per gli affari correnti, di rivedere la decisione assunta in merito alla realizzazione di un nuovo studio di fattibilità, destinando le risorse già stanziate dal ministro Enrico Giovannini piuttosto per aggiornare il progetto già esistente per la realizzazione dell’infrastruttura di collegamento stabile a campata unica.

L’odg non è stato approvato, ma si tratta comunque di un segnale di attenzione importante per i siciliani e per i calabresi che da decenni chiedono chiarezza e azioni concrete in merito al Ponte sullo Stretto. Dai numeri di oggi è chiaro che in Parlamento è sempre più pressante la presenza di deputati e senatori a favore dell’opera di collegamento tra la Sicilia e la Penisola italiana. “Sarà il Centrodestra, dopo aver vinto le elezioni, a dare seguito – senta tentennamenti – al volere dei cittadini”, afferma la messinese Matilde Siracusano. In questi giorni diversi esponenti del Centrodestra hanno affrontato il tema della realizzazione del Ponte, dai leghisti Matteo Salvini a Nino Germanà, passando per l’esponente Fdi Fabio Rampelli, è chiaro quindi che sarà un punto centrale della campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, nella speranza che le battaglie ideologiche e politiche possano lasciare spazio a quella concretezza di cui Sicilia e Calabria hanno bisogno da decenni per tentare di ridurre il gap infrastrutturale col Nord.