Ponte sullo Stretto, Schifani: “per noi una priorità, Occhiuto sarà un alleato valido”

30 Agosto 2022 17:24

Ponte sullo Stretto, Schifani: “è una priorità, il governo Prodi lo azzerò in 90 giorni”

“Il ponte sullo Stretto rimane per noi una priorità. Ricordo che quando ero capogruppo del mio partito, al governo Berlusconi, eravamo andati molto ma molto avanti. Poi il governo Prodi ha deciso in 90 giorni di azzerare tutto mettendo in liquidazione addirittura la società Ponte sullo Stretto”. E’ quanto afferma il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“È evidente -prosegue Schifani – che purtroppo non si è riusciti ad inserirlo nel progetto del Pnrr ma troverò sicuramente nell’amico Occhiuto (il presidente della Regione Calabria), se dovessi diventare presidente della Regione, un valido alleato affinché quest’opera possa finalmente avere inizio e realizzarsi”, conclude.