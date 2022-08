Ponte sullo Stretto, Salvini: “creerebbe migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia”

28 Agosto 2022 20:10

Salvini: “dopo decenni di chiacchiere per attraversare lo Stretto spero si possa finalmente costruire questo benedetto ponte che unisce la Calabria alla Sicilia, l’Italia all’Europa”

La seconda tappa di Matteo Salvini in Calabria, dopo quella di Corigliano Rossano, è a Vibo Marina. Nonostante la giornata calda, numerosi militanti leggisti hanno assistito al comizio dell’ex ministro degli Interni. “Chi parla sempre male della Calabria deve prima sciacquarsi la bocca perché la ‘Ndrangheta e la criminalità non ci sono solo in Calabria”, rimarca Salvini. “La nostra proposta – prosegue – è chiara e non è fatta di promesse, ma di impegni che una volta ritornati al governo ci impegneremo ad assumere. Stop alla legge Fornero, avanti con flat tax e lavoro”.

Spero – evidenza – che dopo decenni di chiacchiere per attraversare lo Stretto si possa finalmente costruire questo benedetto ponte che unisce la Calabria alla Sicilia, l’Italia all’Europa. Significa lavoro, significa tenere il mare pulito e dire oggi Palermo-Berlino in otto ore in treno è possibile, è realizzabile con l’alta velocità. Qui non si tratta di unire Reggio Calabria a Messina, la Sicilia alla Calabria. Si tratta di fare un’opera che porterebbe alto il nome dell’Italia in tutto il mondo e chi ha sempre detto di no a questa opera? Qualcuno che, evidentemente, ci guadagna a non fare le grandi opere perché io penso che il ponte creerebbe migliaia di posti di lavoro veri in Calabria e Sicilia. La gente in Calabria vuole semplicemente opportunità di lavoro”, conclude Salvini.