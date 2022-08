Ponte sullo Stretto, Prestigiacomo: “subito un tavolo tecnico del Centro/Destra”

27 Agosto 2022 15:41

Ponte sullo Stretto, Prestigiacomo: “invito i partiti della coalizione di centrodestra a costituire da subito un tavolo tecnico-politico che elabori un piano d’azione da attuare una volta al governo”

“Auspico che il ponte sullo Stretto di Messina diventi una realtà. Per questo invito i partiti della coalizione di centrodestra a costituire da subito un tavolo tecnico-politico che elabori un piano d’azione da attuare una volta al governo. Ottimizziamo i tempi”. E’ quanto afferma in una nota, Stefania Prestigiacomo, parlamentare di Forza Italia. “Verifichiamo da subito le criticità burocratiche dell’opera e predisponiamo i provvedimenti normativi per sospendere l’ennesimo, costosissimo studio di fattibilità, voluto dai governi PD e M5S, al solo scopo di dilatare i tempi e rimandare la decisione”, rimarca la nota.

“E’ ormai chiaro a tutti che i benefici sono superiori ai costi. Pertanto, i 50 milioni stanziati per ribadirlo sarebbero più opportuni per l’adeguamento del progetto esistente”, conclude la nota.