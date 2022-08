Ponte sullo Stretto, Tiziana Drago: “il Centrodestra lo ha inserito nel programma elettorale. Sì alla campata unica”

9 Agosto 2022 23:31

Ponte sullo Stretto, Tiziana Drago: “il Centrodestra lo ha inserito nel programma elettorale. Credo sia fondamentale far conoscere ai cittadini lo stato delle cose”

Il dibattito sul Ponte sullo Stretto ha avuto un’accelerazione negli ultimi tempi anche se, a dir il vero, è da decenni che questa discussione, a fasi alterni, riempie il dibattito pubblico. Progetti, polemiche, discussioni, ma nel 2022, siamo sempre al punto di partenza senza tracciare una linea chiara. Poco fa Tiziana Drago, senatore catanese di Fratelli d’Italia, ha discusso, in una trasmissione su facebook, con il prof. Enzo Siviero e l’ing. Giovanni Mollica sull’importanza dell’infrastruttura che unisca le due sponde dello Stretto.

“Abbiamo assistito negli anni a vari passi indietro – rimarca Tiziana Drago– sugellati dallo stanziamento di 50 milioni di euro per lo studio di fattibilità di un ponte a tre campate mentre è da diversi anni che si punta alla campata unica. Io credo che, con mille difficoltà, stiamo arrivando ad una svolta grazie all’inserimento del Ponte nel programma condiviso dell’intero Centro/Destra che, se vincerà le elezioni, potrà procedere alla realizzazione. Credo sia fondamentale far conoscere ai cittadini lo stato delle cose, ossia far capire come si procede verso l’ok definitivo”.

Mentre il Prof. Enzo Siviero, l’ingegnere padovano esperto nella realizzazione di questo tipo di infrastrutture e da sempre sostenitore dell’opera di collegamento stabile tra Messina e Reggio Calabria, ricorda che l’attraverso stabile nello Stretto ha un progetto cantierabile, quello a campata unica, mentre le tre campate “è un qualcosa per perdere tempo, un’utopia”. “L’unica soluzione reale rimane sempre quella del ponte a campata unica: la sezione dell’infrastruttura è stata testata in dieci gallerie del vento, proprio per testare la deformazione indotta dal vento”, rimarca.