Poliziotto rischia di morire travolto dalla corrente dello Stretto di Messina: salvato a nuoto da collega di Reggio Calabria | DETTAGLI

6 Agosto 2022 13:59

Il poliziotto è stato allontanato dall’imbarcazione dalla corrente ma per fortuna riportato in salvo dal collega

Incredibile avventura giovedì 4 agosto per un gruppo di Poliziotti che, liberi dal servizio, si sono recati a mare a bordo di una barca per godere di qualche ora di relax. I 3 poliziotti si trovavano a bordo di un’imbarcazione insieme ad una ragazza quando, durante la navigazione, intorno alle ore 18:30, hanno deciso di ancorarsi al largo di Torre Faro, in provincia di Messina, per fare un bagno e godere del tramonto.

Dopo aver ancorato la barca, uno dei tre poliziotti si è tuffato in mare ed appena emerso subito dopo il tuffo, notava subito che era stato trasportato dalla forte e improvvisa corrente marina, in modo rapidissimo, a circa 20 metri dall’imbarcazione, nonostante le condizioni del mare fossero apparentemente tranquille. L’agente a quel punto iniziata a nuotare con tutte le proprie forze verso l’imbarcazione ma si rendeva conto che, nonostante ci mettesse tutto l’impegno possibile, anzichè avvicinarsi si continuava ad allontanare dalla barca. Dopo pochi minuti, stremato, spaventato ed esausto, chiedeva aiuto agli altri occupanti della barca. Dopo pochi minuti, il malcapitato non riusciva più a nuotare e nè a stare a galla: vedendosi perso e realmente in pericolo di vita, con tutte le forze rimaste agitava le braccia per tentare di salvarsi.

I colleghi dall’imbarcazione hanno dapprima provato a lanciargli una fune per trainarlo a bordo, ma invano. A quel punto uno degli altri poliziotti, Giovanni De Cicco, Assistente Capo della Polizia del Reparto Mobile di Reggio Calabria, ha raggiunto il collega a nuoto e lo ha tratto in salvo, sorreggendolo, con un gesto eroico in quanto era consapevole di rischiare anche per la propria incolumità, ma decideva di rischiare pur di salvare la vita del collega. Intanto l’altro collega rimasto a bordo, Giovanni Bellantone, lanciava un salvagente in dotazione e ritirava l’ancora conducendo l’imbarcazione vicino al poliziotto in difficoltà.

Il fatto è accaduto a circa 100 metri dalle coste, sotto gli occhi dei bagnanti che hanno assistito all’episodio con un grande sospiro di sollievo finale grazie alla straordinaria prontezza degli agenti che hanno evitato il peggio.