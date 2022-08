Polistena: “mimano violenza sessuale al gatto e poi lo lanciano, denunciati”

25 Agosto 2022 13:04

Polistena, la nota dell’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente

“Ancora minori in azione mentre seviziano un gattino, questa volta il fatto è avvenuto a Polistena in provincia di Reggio Calabria dove alcuni ragazzi hanno dapprima mimato (speriamo) una violenza sessuale su un gattino e poi lo hanno lanciato ed hanno poi postato tre video sui social”. Lo afferma in una nota l’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che “ha immediatamente deciso di sporgere denuncia contro i tre ragazzi per maltrattamento di animale. “L’orrore ed il peggio non hanno fine- scrive in una nota il presidente nazionale dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Lorenzo Croce- dopo i fatti di Benevento altri gatti seviziati dai ragazzi, questa volta accade in Calabria e per la precisione in zona Triestina a Polistena. Credo- conclude la nota- che oltre a generici appelli al buon senso ed alla condanna dei fatti serva anche un inasprimento forte delle pene per chi commette simili reati a danno di esseri viventi in questo caso cuccioli”.