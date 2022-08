“Il pilone di Messina come la Torre Eiffel”: la proposta di Jacopo Fo | VIDEO

21 Agosto 2022 10:45

Lo scrittore romano già in passato aveva avanzato questa proposta: attualmente inutilizzato, il Pilone di Torre Faro potrebbe rappresentare un’attrazione turistica per la sua posizione che affaccia sullo Stretto di Messina

“Anche in Italia abbiamo la Tour Eiffel, a Messina c’è il grande il traliccio dell’Enel che portava la corrente elettrica dalla Calabria alla Sicilia. Guardate quanta gente a Parigi, in Sicilia invece non sfruttano niente”. E’ quanto afferma in un video pubblicato su Facebook lo scrittore e regista Jacopo Fo. L’autore romano ricorda la sua proposta di utilizzare il pilone di Torre Faro a scopo turistico per far valere al massimo del panorama mozzafiato dello Stretto di Messina, una vista unica al mondo. La torre d’acciaio, gemella di quella posta a Santa Trada in Calabria, è ormai in disuso dal 1985 dopo essere stata utilizzata per circa 30 anni con lo scopo di incrementare la disponibilità di energia elettrica nell’isola.

“Il traliccio è poco più basso della Tour Eiffel e in cima possiede una grande piattaforma, ci sono anche gli ascensori per salire. Da anni c’è la proposta di utilizzarlo a scopo turistico – ricorda Jacopo Fo – . La vista è spettacolare sulla Calabria, sul mare e sulla Sicilia. Un’altra grande occasione per l’Italia non utilizzata. Inoltre, il costo per attivare questa attrattiva turistica è minimo”. Il pilone di Torre Faro, in realtà, dal 2006 era stato aperto al pubblico per un paio di stagioni: la visita richiedeva di salire una scala di 2.240 gradini per raggiungere la piattaforma più alta. Ma dopo quell’occasione nessun tentativo di renderlo attrattivo si è concretizzato.