Calcio a 5, la Pgs Luce Messina conferma tra i pali l’esperto portiere Simone Fiumara

2 Agosto 2022 10:47

La Pgs Luce Messina continua a contare sulle parate di Simone Fiumara

La Pgs Luce Messina si mette al sicuro tra i pali con la conferma dell’esperto portiere Simone Fiumara. Tra i protagonisti dell’esaltante cavalcata del club del presidente Fabrizio Caratozzolo dalla serie C2 alla B, ha dimostrato di essere un estremo difensore di qualità e moderno pure nella categoria nazionale, mantenendo sempre alto il livello delle prestazioni, in particolare nell’ultima brillante stagione dei biancazzurri, valsa il quarto posto al termine della regular season e la qualificazione ai playoff.

“Ripartiremo con rinnovata voglia di migliorare – dichiara Fiumara – la società ha un progetto ambizioso e noi cercheremo di centrare gli obiettivi che ci verranno richiesti. Di certo non sarà facile ripetere quanto di buono fatto nel passato torneo, ma dobbiamo alzare l’asticella per trovare le necessarie motivazioni”. Cosa potrà fare la differenza? “Negli sport di squadra conta molto il gruppo, che deve essere coeso per ottenere i risultati sperati. Le nuove regole prevedono un limitato numero di stranieri, per cui sarà fondamentale l’apporto che potranno dare i giovani, che, rispetto alla scorsa estate, hanno maturato un prezioso bagaglio d’esperienza. In più avremo il nostro campo. La rinnovata palestra di Montepiselli rappresenterà un fattore aggiunto già per il semplice fatto che lì potremo allenarci e giocare le partite in casa, senza dover più cambiare impianto e superficie. Il parquet mi sembra bellissimo e presto andrò a testarlo, anche perché mentalmente sono già proiettato all’inizio della preparazione”.