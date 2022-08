La Pgs Luce diventa Messina Futsal e si colora di giallo e rosso

30 Agosto 2022 16:26

Cambio nome per la Pgs Luce Messina, che da ora in poi sarà Messina Futsal

La Pgs Luce Messina cambia nome e diventa Messina Futsal. La società cittadina si è rifatta il look in vista dell’inizio della stagione agonistica, che la vedrà impegnata nei campionati nazionali di serie B e Under 19 di calcio a 5. Giallorossi sono i colori sociali, moderno il logo del club, che intende, così, identificarsi ancora di più con la città dello Stretto, come dichiara entusiasta il presidente Fabrizio Caratozzolo: “abbiamo voluto fortemente questa ‘rivoluzione’ con senso di responsabilità ed umiltà. Ci chiamiamo adesso Messina Futsal ed i nostri colori sono il giallo e il rosso, perché ci teniamo e siamo orgogliosi di rappresentare Messina in ambito nazionale. È sembrato doveroso, inoltre, dare un segnale concreto di presenza ed appartenenza alla città”.

È cominciata, intanto, la preparazione estiva e, così, gli atleti ed il tecnico Sergio Carnazza, dopo il saluto della dirigenza, riunita al gran completo, hanno potuto testare direttamente lo splendido parquet della palestra di Monte piselli. Il gruppo, seguito dal preparatore atletico Giovanni Morabito, ha iniziato a lavorare per farsi trovare pronto ai primi impegni ufficiali dell’annata 2022/23. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati i nuovi giocatori, mentre venerdì si unirà al gruppo il marocchino-spagnolo Morad Malouk Mallouk. Il programma settimanale terminerà sabato con l’allenamento congiunto in casa della Polisportiva Futura, compagine reggina militante in A2.