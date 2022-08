I personaggi più famosi della storia per ogni Regione: “in Calabria è Gianni Versace, Archimede in Sicilia”

2 Agosto 2022 16:34

Il noto stilista di Reggio Calabria se la gioca con Gennaro Gattuso, campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006

Il reggino Gianni Versace è il personaggio più celebre della storia in Calabria, mentre in Sicilia il titolo va ad Archimede. E’ quanto stabilisce “Notable People“, una mappa interattiva e open source che mostra le persone più degne di nota di quasi ogni luogo al mondo. A giocarsi lo scettro di protagonista sono Gennaro Gattuso in Calabria, Campione del Mondo con la maglia della Nazionale Italiana nel 2006, mentre Franco Battiato e Alborosie se la giocano nell’Isola. A livello nazionale, invece, l’italiano più conosciuto al mondo è Leonardo da Vinci (terzo a livello mondiale), che supera Marco Polo, Giordano Bruno ed ancora una volta Archimede.

Prende valore così la tesi avanzata durante il Consiglio Comunale di Reggio Calabria da Massimo Ripepi, che ha esposto la volontà di presentare una mozione per intitolare il Corso Garibaldi, la via più importante della città, a Gianni Versace, “il concittadino più famoso al mondo”. Per quanto riguarda Messina, stringendo il cursore sulla prima provincia oltre lo Stretto, si trovano Stefano D’Arrigo, San Benedetto il Moro, Christian Riganò e Angelo Paino.

Notable People: su quali criteri si basa la mappa

L’idea è partita dal geografo e progettista Topi Tjukanov ha messo insieme la curiosa cartina, che presenta diverse persone influenti in campi tra cui cultura, scienza, sport e politica. Il modo in cui qualcuno contribuisce alla società per essere considerato degno di nota può variare, quindi i ricercatori hanno cercato di restringere il campo e togliere di mezzo i pregiudizi, ove possibile. Ogni nome presente sulla mappa è stato determinato utilizzando una serie di informazioni raccolte da Wikipedia e da Wikidata, con una base formata da uno studio pubblicato su Nature, che ha cercato di calcolare la notabilità di una persona sulla base di diverse regole:

Il numero di voci di Wikipedia di ogni individuo;

La lunghezza, ovvero il numero totale di parole trovate in tutte le biografie disponibili (uguale a zero per gli individui con una sola voce Wikidata e nessuna biografia in Wikipedia);

Il numero medio di visualizzazioni biografiche (hit) per ogni individuo tra il 2015 e il 2018 in tutte le edizioni linguistiche disponibili, utilizzando un’API disponibile in https://wikitech.wikimedia.org/wiki/Analytics/AQS/Pageviews o zero in assenza di una biografia di Wikipedia;

Il numero di elementi non mancanti recuperati da Wikipedia o Wikidata per data di nascita, sesso e dominio di influenza. L’intuizione qui è che più l’individuo è notevole, più documentate saranno le sue biografie;

Il numero totale di link esterni (fonti, riferimenti, ecc.) da Wikidata.

Quando si clicca su ciascun nome – quelli più grandi che sono più visibili da più lontano hanno classifiche più alte – è possibile vedere dove ogni individuo si classifica in termini di notabilità. Insomma, un bel passatempo per chi ama la storia e la geografia, ma anche un modo per collocare il luogo di nascita dei personaggi più famosi del mondo.