Chi sono i personaggi noti delle città di Serie B? I profili scelti a Reggio Calabria, Cosenza e Palermo

Artisti di varia natura (cantanti, attori, ballerini, conduttori, scrittori, magistrati e non solo) da Bolzano a Palermo, passando per la Sardegna. Per questioni di appartenenza, però, andremo a citare soltanto quelli scelti tra Calabria e Sicilia

La Lega Serie B, sul proprio sito ufficiale, si è dilettata in un “giochino” abbastanza interessante. Citare, per ogni città delle 20 partecipanti cadette, i personaggi più noti, storici del passato o tutt’ora in vita. Artisti di varia natura (cantanti, attori, ballerini, conduttori, scrittori, magistrati e non solo) da Bolzano a Palermo, passando per la Sardegna.

Per questioni di appartenenza, andremo a citare soltanto quelli scelti tra Calabria e Sicilia, ma qui è possibile consultarli tutti. Il personaggio di Cosenza, che rappresenta ovviamente una delle due attuali capoliste cadette, è il cantautore classe 1977, Dario Brunori, in arte Brunori Sas. A Reggio Calabria, invece, l’immancabile Gianni Versace e la sua famiglia. “Un vero mezzo di culto – si legge – è rappresentato dalla dinastia della moda e del lusso creata dai Versace. Parliamo di Gianni, tragicamente scomparso nel 1997 all’età di 51 anni, Donatella stilista di fama internazionale e Santo l’imprenditore”. Passando lo Stretto, e andando verso Palermo, diversi sono i personaggi noti del capoluogo siciliano. Così scrive la Lega B: “La ballerina con uno dei curriculum più invidiabili a livello europeo per chi fa della danza la sua professione come Eleonora Abbagnato, direttrice del Teatro dell’Opera di Roma dal 2015 e inserita nel corpo di ballo dell’Opéra national di Parigi appena compiuti 18 anni. Menzione anche per lo scrittore Fulvio Abbate conosciuto anche come uno dei più noti opinionisti sulle maggiori riviste e quotidiani italiani. Impossibile non citare dei simboli di Palermo per integrità e umanità, diventati esempio per l’intero Paese e anche all’estero: i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino“.