La nuova stagione dopo la paura: ritorna il periodico Forza Reggina, “trasparenza e sogno” | PDF

27 Agosto 2022 12:26

Qui di seguito il PDF con il numero integrale, dove il direttore Antonello Placanica affronta diversi argomenti del recente passato e soprattutto del presente

“Ormai da tempo essere tifosi della Reggina significa non potersi mai rilassare e rischiare di essere travolti da eventi che riguardano più il fuori campo che non quanto accade sul terreno verde. Neppure il tempo di mettersi tranquilli con le dichiarazioni rilasciate dall’ex amministratore unico Gallo a Forza Reggina, che la scorsa stagione è finita col botto, non inatteso forse, ma certo non nei tempi in cui si è verificato, e col susseguente patema d’animo per capire se e come sarebbe andata a finire”. E’ così che si apre la prima edizione stagionale del periodico “Forza Reggina”, che l’anno scorso si era chiusa proprio con le parole del Presidente Gallo, che aveva parlato di tanti argomenti.

Poi, però, spazio alla nuova, di Reggina, quella di Saladini e Cardona. Il direttore Antonello Placanica affronta diversi temi relativi alle scelte tecniche e non solo della dirigenza, spostandosi poi su una riflessione relativa alla campagna abbonamenti. Qui di seguito il PDF con il numero integrale.