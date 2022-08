9 Agosto 2022 22:50

Reggio Calabria: grossa perdita di acqua nel Centro Storico nei pressi dello Static

Domani mattina, a partire dalle ore 08:00, mancherà l’acqua nel centro storico a Reggio Calabria a causa di una grossa perdita vicino lo Static. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Franco Barreca, con delega a fogne e acqua, afferma: “ci scusiamo per il poco preavviso ma le perdite non ci avvisano per tempo”.

“Ci rendiamo conto di creare difficoltà agli esercizi commerciali ed alle famiglie”, conclude.