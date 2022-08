Pellaro, il giornalista Giuseppe Smorto presenta il libro “A Sud del Sud. Viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti”

24 Agosto 2022 22:06

Domani, giovedì 25 agosto, alle ore 21, al Parco diffuso della conoscenza e del benessere di Pellaro il giornalista Giuseppe Smorto presenta “A Sud del Sud. Viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti”

È per giovedì 25 agosto alle ore 21 l’appuntamento al Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere di Pellaro – rinviato per le avverse condizioni atmosferiche – per incontrare Giuseppe Smorto, reggino, per oltre quarant’anni giornalista di “Repubblica”, prima caporedattore dello Sport, del “Venerdì” e della redazione di Torino, poi per tredici anni direttore del sito web “Repubblica.it”, infine vicedirettore del quotidiano fino al recente pensionamento. Presenterà il suo ultimo libro on the road “A Sud del Sud. Viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti” (Zolfo Editore), in cui racconta appassionatamente non la Calabria data per perduta nell’immaginario del Paese e afflitta da un’eterna emergenza criminale, ma l’altra faccia della terra dell’emergenza, la Calabria delle tante storie positive di realtà resistenti che la cronaca nera spesso oscura. Storia dopo storia, il libro diventa un viaggio oltre i numeri dell’economia, quasi sempre spietati, alla scoperta della bellezza che le statistiche non vedono, tra luoghi e progetti di rinascita finora sconosciuti.

Un nuovo modo di raccontare la nostra terra che va ad arricchire la riflessione proposta dalle associazioni ACE-Medicina Solidale e Circolo del Cinema “C. Zavattini” con la composita rassegna “Il declinare lirico del partire del restare”, nata dalla fascinazione condivisa del bel libro di Vito Teti La restanza, che si interroga, attraverso gli incontri e i film in programma, sui luoghi e la loro custodia, sulle motivazioni di chi resta con un forte sentimento di radicamento ma con una altrettanto caparbia prospettiva di futuro e di chi, invece, con il desiderio di trovare una vita migliore, parte, ma portando con sé la nostalgia dei luoghi. Vi invitiamo, dunque, a partecipare a questo esaltante viaggio tra i resistenti e le forme di ribellione cresciute sottovoce, lontane da stereotipi e da una politica miope e indifferente, se non corrotta e collusa con la ’ndrangheta.