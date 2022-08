L’europarlamentare Pedicini: “Ponte sullo Stretto indispensabile. Basta slogan elettorali, opera necessaria”

26 Agosto 2022 12:00

Ponte sullo Stretto, Pedicini (Greens/Efa): “Basta con gli slogan berlusconiani. Opera necessaria a cui dare priorità”. L’europarlamentare: “Dibattito tra pro e contro alimentato solo per spostare investimenti su grandi infrastrutture del Centro-Nord”

“Il Ponte sullo Stretto di Messina è un tema fondamentale che abbiamo il dovere di affrontare con tutti i crismi e la serietà che questo straordinario progetto merita, ma che per troppi anni è rimasto fermo ai soli slogan. Non possiamo più consentire che sia relegato a un effimero e inconcludente annuncio elettorale, che si dissolve l’istante successivo alla chiusura delle urne. Né possiamo consentire che ad accendere i riflettori sul tema debba essere il solito Berlusconi, in 17 anni di Governo non ha mosso un dito per mettere mano neppure a una bozza di progetto”. Lo dichiara l’europarlamentare del Gruppo Greens/Efa Piernicola Pedicini.

“Personalmente – prosegue Pedicini – sono e resto stato a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto. E non ritengo più accettabile la narrazione che al Sud debba essere data priorità alle reti intermedie. Un espediente, quest’ultimo, servito solo a non fare assolutamente nulla nelle regioni del Mezzogiorno, né le piccole né le grandi infrastrutture. Al Sud va data, piuttosto, priorità a ogni singola opera da realizzare, dalle reti di collegamento, alle grandi dorsali. Il Ponte sullo Stretto è un viatico necessario, indispensabile per far decollare il commercio, le imprese, per attrarre investimenti. E per rilanciare porti come quelli di Augusta e di Gioia Tauro, che per caratteristiche e posizione strategica nel Mediterraneo, hanno potenzialità enormi. Caratteristiche che non ha, ad esempio, il porto di Genova, ma che da sempre è destinatario di grandi investimenti proprio perché ben collegato”.

“La mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto – conclude l’europarlamentare – è l’emblema di una politica che in oltre cinquant’anni, come fotografato dallo Svimez su dati Istat, ha concentrato ogni sforzo nel dibattito tra pro e contro, alimentando ogni volta un polverone dietro il quale dirottare, nel silenzio complice di tutti i partiti, ogni investimento utile per realizzare infrastrutture al Centro-Nord del Paese. Una tendenza che abbiamo il dovere di invertire, se vogliamo mettere fine a un’Italia che continua a viaggiare a due velocità”.