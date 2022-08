Paura nella notte a Reggio Calabria, incendiate due auto: residenti svegliati dalle esplosioni | FOTO

3 Agosto 2022 14:48

Oltre l’intervento dei vigili del Fuoco, sul posto anche la Scientifica per cercare di fare luce sulle cause dell’accaduto

Grande paura nella notte per i residenti in via Cortese diramazione I, a Reggio Calabria, nei pressi della chiesa di San Paolo alla Rotonda. Intorno alle ore 00.10 hanno preso fuoco due vetture, appartenenti a persone dello stesso nucleo familiare. I residenti sono stati presi di soprassalto a cause delle esplosioni avvenute in vicolo molto stretto, molti si sono riversati in strada ed hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno spento le fiamme nel giro di pochi minuti. Bruciate completamente le due auto, mentre lievi danni si registrano alle facciate del fabbricato vicino.

Sul luogo dell’evento anche gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica. Sono in corso le indagini per fare luce sulla dinamica dell’accaduto, al momento non è infatti possibile escludere l’ipotesi del gesto di natura dolosa. A corredo dell’articolo le immagini dei concitati momenti e dell’intervento dei vigili del Fuoco.