Paravati, consacrata la nuova Chiesa dedicata a Natuzza

6 Agosto 2022 22:22

Paravati: cerimonia di consacrazione della chiesa “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” dedicata alla mistica Natuzza Evolo

Si è svolta a Paravati di Mileto, in provincia di Vibo Valentia, la cerimonia di consacrazione della chiesa “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” dedicata alla mistica Natuzza Evolo, morta nel 2009. Alcune migliaia le persone che hanno assistito al rito, celebrato dal vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro.

A Natuzza Evolo è stata anche intitolata una fondazione, presieduta da Pasquale Anastasi. Sul portone della chiesa la scritta “io sono amore e misericordia”, frase che la mistica ripeteva ogniqualvolta incontrava i suoi seguaci, sparsi in gran numero non soltanto in Calabria.