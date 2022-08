Palmi, rissa alla Tonnara nella notte di San Lorenzo: un ferito accoltellato

11 Agosto 2022 15:25

Palmi, la rissa è stata tra due persone in spiaggia alla Tonnara

Una rissa si è verificata questa notte alla Tonnara di Palmi. Numerosi gruppi di giovani si erano organizzati per trascorrere in spiaggia la notte di San Lorenzo come da tradizione ma per causa ancora in corso di accertamento, due ragazzi sono venuti alle mani.

Uno dei due è stato ferito alla schiena accoltellato e trasportato in ospedale a Polistena dov’è curato e successivamente dimesso. Sul posto sono intervenuti gli Agenti di Polizia e Polizia Locale.