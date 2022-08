Palmi, il Comune dichiara guerra ai “lordazzi”: l’ordinanza contro l’abbandono illecito dei rifiuti

1 Agosto 2022 15:30

Il Sindaco, attraverso l’ordinanza, ha dato disposizione di servizi straordinari da parte degli agenti di polizia locale, che agiranno anche in abiti civili

Rispetto ai mesi precedenti, in questi giorni d’estate, il problema dell’abbandono irregolare dei rifiuti è aumentato nella città di Palmi. Viste le criticità di carattere igienico sanitario aggravate dal caldo, il sindaco Giuseppe Ranuccio ha recentemente firmato un’ordinanza che dispone l’aumento delle azioni di contrasto al fenomeno. “L’abbandono dei rifiuti sta inoltre vanificando i risultati sin qui ottenuti in termini di percentuale di differenziata e comportando danni economici ingenti all’Ente e, di conseguenza, ai cittadini”, si legge nella nota dell’amministrazione Comunale.

Per come previsto dall’ordinanza, “i trasgressori saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a € 1.000,00 e, nei casi in cui i rifiuti abbandonati siano stati trasportati a bordo di veicolo, si procederà al sequestro cautelare amministrativo dello stesso veicolo ai fini della confisca amministrativa. Nei casi in cui a trasgredire siano attività commerciali, in caso di reiterazione delle violazioni l’Autorità competente, ricevuto il rapporto, potrà disporre la sospensione dell’attività fino ad un massimo di venti giorni”.

“Al fine di attuare quanto sopra, sono allo studio attività di vigilanza con nuovi strumenti tecnologici, e sono stati disposti servizi straordinari da parte degli agenti di polizia locale, che agiranno in abiti civili. Gli agenti opereranno inoltre un monitoraggio ambientale minuzioso sul litorale cittadino per prevenire lo sversamento illecito di rifiuti/reflui in mare, avvalendosi di particolari droni che individueranno e documenteranno ogni anomalia, con l’obiettivo di perseguire penalmente i responsabili”, è quanto si legge nella nota dell’Amministrazione Comunale.