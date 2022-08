Palmi, la Maggioranza risponde a Forza Italia: “la campagna elettorale è finita, da loro solo strumentalizzazione”

23 Agosto 2022 10:45

Scontro maggioranza-Forza Italia a Palmi: “la verità è che i palmesi hanno perfettamente capito chi lavora, con serietà e 24 ore al giorno, per risolvere i piccoli e grandi problemi della Città e bocciato chi sa solo criticare senza muovere un dito”

“I Consiglieri Comunali di Forza Italia Sorbilli e Palmisano, nonostante siano trascorse solo poche settimane dalle elezioni e dall’ingresso a Palazzo San Nicola, hanno già “imparato l’arte” della strumentalizzazione e della mistificazione. Da sempre le opposizioni servono a qualunque comunità per garantire la proposta ed il pungolo da un punto di vista diverso da quello di chi amministra e quindi guardiamo con grande rispetto a chi ha questo ruolo. Ciò che non torna è la tendenza ad accendere i riflettori ad intermittenza, dimenticando i propri trascorsi amministrativi o rimanendo in perfetto silenzio quando gli amici di partito (leggi Regione Calabria) colpiscono con precisione chirurgica il nostro territorio”. Comincia così la nota stampa diffusa dai Consiglieri Comunali di Maggioranza del Comune di Palmi nei confronti di Forza Italia.

“Ed allora – si legge ancora – qualunque intoppo burocratico della Città Metropolitana o del Comune, ignoto solo a chi non ha mai avuto l’onore di amministrare, diventa colpa politica del Sindaco di Palmi. Con lo stesso meccanismo, qualunque intervento programmato da mesi (basta chiedere agli uffici, qualche metro più in là rispetto a dove i due consiglieri siedono), diventa un loro grande risultato. Diversamente, su scelte scellerate come quella di aprire nove discariche in Calabria (compresa Melicuccà), raddoppiare il bruciatore di Gioia Tauro o chiudere Punti di Primo Intervento ed Ospedali, non si dice nulla: non sia mai di scontentare qualcuno in Regione. La verità è che i palmesi hanno perfettamente capito chi lavora, con serietà e 24 ore al giorno, per risolvere i piccoli e grandi problemi della Città e bocciato chi sa solo criticare senza muovere un dito. L’opposizione se ne faccia una ragione: la campagna elettorale è finita“.

“A differenza del candidato sostenuto da Sorbilli e Palmisano, che proprio in quel periodo ebbe a dire di voler essere solo il Sindaco di chi lo vota, Giuseppe Ranuccio, forte di un consenso senza precedenti, si sta spendendo per l’intera comunità, dalle periferie al centro, con uno sforzo straordinario e con il sostegno di Assessori, Consiglieri, collaboratori e dipendenti comunali. È ovvio che molte siano le cose da fare e tantissime le problematiche da affrontare quotidianamente. L’Amministrazione Comunale continuerà ad operare senza sosta per rendere Palmi la migliore Città possibile, nella speranza che anche i Consiglieri Sorbilli e Palmisano riescano ad elaborare, senza fretta, almeno una proposta seria, concreta e fattibile”, concludono i Consiglieri di Maggioranza.