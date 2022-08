Pallacanestro Viola, proposta la riconferma al GM Giuse Barrile

1 Agosto 2022 17:06

La Pallacanestro Viola a caccia di certezze: proposta la riconferma al GM Giuse Barrile

Una nuova stagione che si appresta a iniziare, fra qualche mese, con diversi ostacoli impervi e tante incognite per la Pallacanestro Viola. I tifosi vogliono certezze ma, per ora, le uniche arrivano dal mercato in uscita. Fuori tutti i big della passata stagione, un roster da rifondare completamente. Da dove ripartire dunque? Dal GM, l’uomo deputato alla costruzione del team. È per questo che la prima conferma la Pallacanestro Viola prova a incassarla da Giuse Barrile, come si legge nel comunicato emesso dalla società neroarancio: “la Pallacanestro Viola Reggio Calabria comunica di aver proposto al GM Giuse Barrile la conferma, anche per la prossima stagione, del rapporto di collaborazione avviato già tre anni fa“.