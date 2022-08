Pallacanestro Viola, il calendario della stagione 2022-2023: esordio in casa contro Mestre, si chiude a Ragusa

4 Agosto 2022 12:34

Pubblicato il calendario della Stagione 2022-2023 di Serie B: la Pallacanestro Viola farà il suo esordio in casa contro la Gemini Mestre il 2 ottobre, si chiude il 7 maggio a Ragusa

Mancano poco meno di due mesi allo start ufficiale della stagione di Serie B 2022-2023. Pallacanestro Viola ai nastri di partenza in un girone Lombardo-Veneto davvero complicato, tanto dal punto di vista sportivo quanto da quello della logistica. Non ci sarà nessun protagonista della straordinaria passata stagione (ad oggi in dubbio anche la presenza di coach Bolignano), conclusa con un insperato primo turno Playoff. In attesa di conoscere i volti nuovi del roster neroarancio, è stato pubblicato il calendario della nuova stagione di Serie B. La Viola farà il suo esordio nel Girone B in casa contro Mestre il 2 ottobre, mentre chiuderà la sua stagione il 7 maggio a Ragusa.

Il calendario della stagione 2022-2023 della Pallacanestro Viola

1ª Giornata – 2/10/2022 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Gemini Mestre

2ª Giornata – 8/10/2022 ore 20:30

Rucker Sanve San Vendemiano-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

3ª Giornata – 16/10/2022 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-UBP Petrarca Padova

4ª Giornata – 23/10/2022 ore 18:00

Agribertocchi Orzinuovi-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

5ª Giornata – 30/10/2022 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Rimadesio Desio

6ª Giornata – 5/11/2022 20:50

Brianza Casa Basket 2022-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

7 ª Giornata – 13/11/2022 ore 18:00

Antenore Energia Virtus Padova-Pall. Viola Reggio Calabria

8ª Giornata – 20/11/2022 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-LuxArm Lumezzane

9ª Giornata – 27/11/2022 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Infodrive Capo d’Orlando

10ª Giornata – 3/12/2022 ore 20:30

Pontoni Monfalcone-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

11ª Giornata – 7/12/2022 ore 20:30

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Bergamo Basket 2014

12ª Giornata – 11/12/2022 ore 18:00

Civitus Allianz Vicenza-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

13ª Giornata – 18/12/2022 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Logiman Pall. Crema

14ª Giornata – 8/1/2023 ore 18:00

Green Basket Palermo-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

15ª Giornata – 15/1/2023 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Virtus Ragusa

Girone di ritorno

16ª Giornata – 22/1/2023 ore 18:00

Gemini Mestre-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

17ª Giornata – 29/1/2023 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Rucker Sanve Sanvendemiano

18ª Giornata – 5/2/2023 ore 18:00

UBP Petrarca Padova-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

19ª Giornata – 12/2/2023 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Agribertocchi Orzinuovi

20ª Giornata – 18/2/2023 ore 19:00

Rimadesio Desio-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

21ª Giornata – 26/2/2023 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Brianza Casa Basket 2022

22ª Giornata – 5/3/2023 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Antenore Energia Virtus Padova

23ª Giornata – 19/3/2023 ore 18:00

LuxArm Lumezzane-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

24ª Giornata – 26/3/2023 ore 18:00

Infodrive Capo d’Orlando-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

25ª Giornata – 2/4/2023 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Pontoni Monfalcone

26ª Giornata – 7/4/2023 ore 20:30

Bergamo Basket 2014-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

27ª Giornata – 16/4/2023 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Civitus Allianz Vicenza

28ª Giornata – 23/4/2023 ore 18:00

Logiman Pallacanestro Crema-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

29ª Giornata – 30/4/2022 ore 18:00

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Green Basket Palermo

30ª Giornata – 7/5/2023 ore 18:00

Virtus Kleb Ragusa-Pallacanestro Viola Reggio Calabria