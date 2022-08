Palermo: notte drammatica per gli incendi, 3 canadair in azione | FOTO

19 Agosto 2022 11:01

Palermo: notte di duro lavoro per i Vigili del Fuoco, fiamme alimentate dal forte vento

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, impegnati nello spegnimento di diversi incendi di vegetazione attorno al capoluogo siciliano e in provincia. Interventi resi più difficili dal forte vento di scirocco che ieri ha imperversato nel Palermitano. Dalle prime ore del mattino tre Canadair sono in azione per le operazioni di spegnimento dell’incendio sul monte Grifone. In tutta la giornata di ieri sono stati 85 gli interventi che hanno interessato diversi comuni. Squadre di vigili del fuoco sono giunte anche dalle province di Messina, Enna, Agrigento e Siracusa. Ancora in corso, anche se in via di risoluzione, l’incendio nella discarica di Bellolampo, dove alcuni mezzi di movimento terra hanno ricoperto i focolai rimasti attivi. Al momento si sta operando con i mezzi movimento terra per ricoprire gli ultimi focolai ancora attivi.