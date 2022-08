Ospedale Polistena: oggi i sindaci della Piana incontrano il Prefetto

2 Agosto 2022 08:45

Le istituzioni chiedono che la struttura ospedaliera di Polistena non venga declassata da spoke a funzioni di ospedale generale

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, a Polistena, l’incontro tra i sindaci della Piana per sollevare l’attenzione sulle gravi carenze della sanità locale. Il culmine si è raggiunto con la chiusura del reparto rianimazione/anestesia che dal 1 luglio ha determinato il blocco del comparto operatorio con gravi conseguenze per gli utenti, declassando, di fatto, la struttura ospedaliera di Polistena da spoke provinciale a funzioni di ospedale generale. “In piazza a Polistena insieme agli altri colleghi sindaci della piana e al sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria per rivendicare a gran voce il diritto alla salute dei cittadini”, ha scritto tramite i social il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio.

“L’incontro – prosegue il sindaco – ha visto grande partecipazione di pubblico, segnale che la cittadinanza è unita contro lo smantellamento dell’ultimo ospedale rimasto nel territorio pianigiano. La battaglia per la sanità pubblica è la più importante per la nostra terra, per questo motivo siamo oggi riuniti per superare i campanilismi e fare fronte comune per ottenere risposte certe e immediate”. “Domani saremo in prefettura per portare ancora avanti, insieme, le istanze dei cittadini nella sede di governo del territorio”, conclude Ranuccio.