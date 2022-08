Orrore a Reggio Calabria: 2 cani e 8 gatti abbandonati sul balcone | FOTO

3 Agosto 2022 16:44

Orrore a Reggio Calabria: la nota delle guardie ecozoofile

”Su segnalazione dei residenti del posto che sentivano pianti disperati, noi guardie ecozoofile siamo state chiamate per l’ennesima emergenza: una famiglia, di cui non sappiamo nulla, ha lasciato l’abitazione per trasferirsi altrove, abbandonando liberi all’esterno dell’abitazione due cagnetti, naturalmente senza chip, e otto gatti”. Lo affermano in una nota le Guardie Ecozoofile di Reggio Calabria.

”Una visione raccapricciante, che non dimenticheremo facilmente: un volpino Pomerania magrissimo, un meticcio con leishmania alle stelle, una mamma gatta siamese ipovedente che è rimasta per giorni in balcone e, spinta dalla fame, si è buttata giù, tre piccoli mici, di cui uno è morto appena svezzato e quattro gattini di due mesi e mezzo pelle e ossa!”.

“La mamma gatta, l’abbiamo portata da privato a sterilizzare; adesso una ragazza se ne sta prendendo cura in attesa di adozione”. “I gattini sono stati presi in custodia, con amore, da due volontarie di un ‘associazione . I cani sono stati ricoverati immediatamente, a spese di una signora, in clinica vererinaria e stanno facendo già la terapia. Anche questa volta i volontari non si sono girati dall’altra parte, mettendo a disposizione tempo e denaro dalle proprie tasche”.