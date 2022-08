Orlandina Basket, Antonio Scaffidi è il nuovo preparatore atletico

26 Agosto 2022 10:22

Antonio Scaffidi è il nuovo preparatore atletico dell’Infodrive Capo d’Orlando

Infodrive Capo d’Orlando è felice di annunciare come preparatore atletico Antonio Scaffidi. Scaffidi curerà la preparazione atletica dei ragazzi durante l’arco di tutta la stagione e si occuperà della tenuta fisica della squadra lungo il campionato di serie B. Laureando in Scienze Motorie, Antonio comincia il suo percorso all’interno di Orlandina Basket curando come assistente la preparazione atletica di Orlandina LAB, formazione satellite dell’Orlandina Basket. Nelle due successive stagioni ha invece affiancato il preparatore atletico Antonio Fazio nella Prima Squadra.

Queste le parole del Direttore Sportivo Antonio Sapone: “Siamo felici che Antonio possa continuare il suo percorso di crescita con noi, consapevoli del suo valore dentro e fuori dal campo. “Scaffo” si è fatto volere bene in questi anni e si è fatto apprezzare per le sue qualità umane e professionali. Siamo contenti di averlo ancora con noi con maggiori responsabilità”.